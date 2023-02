Begegnungen schaffen – da fängt alles an

Talk Heute: Von professioneller Distanz will Dominik Galliker nichts wissen. Eben nicht. Denn wenn Menschen neu in die Schweiz kommen braucht es Menschen, die ihnen begegnen und sie unterstützen im Ankommen. Dafür steht der Verein Mazay, den Dominik Galliker 2018 in Bern gegründet hat und bei dem sich heute über 100 Freiwillige engagieren. Ein Gespräch über die Möglichkeiten der Zivilgesellschaft, das zu tun, was offizielle Stellen im Asylsystem nicht leisten. Und über die Erfahrungen von Dominik Galliker, der sich dieses Engagement zum Lebensmittelpunkt macht. Das Interview führt Irene Müller.