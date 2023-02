Game und Horror Soundtracks: 2023 eingebölzt

Luca führt dich durch die erste Sendung im neuen Jahr. Er stellt euch seine liebsten Soundtracks zu Horrorfilmen aus 2022 vor und hat Synthwave Covers von RetroGame Soundtracks dabei. Natürlich hat er neue Releases am Start mit einer Retrowave Touch Records – Best of 2022 Compilation und einem Fokus auf das Label Stargazing at blank Skies. Der 80s-Track der Woche kommt von Erasure.