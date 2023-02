Das erste Mal Live Music bei Marcus mit c!

2 S timmen, eine Gitarre – das Duo ENSEMBLE reduziert sich auf das Wesentliche.

Mit eingängigen Poptunes, sanften Klängen oder rockigen Evergreens verleihen Bruno Grünig und Mirjam Heggendorn eine gemütliche Lagerfeuerstimmung zum Zuhören, Geniessen und Mitsingen…

Also macht den Kamin an, schnappt Euch was zu trinken und freut euch auf die Sendung am 4. Februar ab 20:00 hier auf Radio Rabe.

http://musik-ensemble.ch

http://mirjam-music.ch

https://www.youtube.com/watch?v=aqZtpGpzkaY