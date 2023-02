Brot – Alltagsgut und Machtwerkzeug

Rund, oval, eckig, teigig, knusprig, mit Kernen, ohne Gluten, fluffig oder zöpflig… die Rede ist vom Brot. Eines der ältesten Grundnahrungsmittel, das in verschiedensten Kulturen, Religionen und auch auf politischer Ebene eine Relevanz hat. Mehl, Wasser und Salz sind die Zutaten für Feinschmeckerei, Kunst und Weltpolitik.

Jovi’s glutenfreie Bäckerei

Der Name ist Programm. Jovana Beslac ist Gründerin und Geschäftsführerin der ersten glutenfreien Bäckerei in Bern. Simone Keller hat Jovana Beslac in ihrer Bäckerei getroffen und mit ihr die Herausforderungen im Herstellungsprozess von glutenfreiem Brot und Süssgebäck gesprochen.

Brot und Spiele im Museum Mühlerama

Das Museum Mühlerama, das Museum für Esskultur in Zürich, zeigt aktuell die Ausstellung «Copain» vom Künstler*innenpaar Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger. Die Ausstellung mit den über 1000 Broten ist nicht weniger poetisch wie politisch und lädt die Besucher*innen ein, Brot mit allen Sinnen zu erfahren. «Wer Brot hat, hat Macht». Diese These wird in der Ausstellung diskutiert und anhand von verschiedensten Gegenständen sichtbar gemacht. Welche Gegenstände dies genau sind und wie aus Getreidedünger raumhohe Skulpturen entstehen, erzählt unser Studiogast Pius Tschumi, Direktor des Museums Mühlerama.

King of Sauerteig in Bern

Was macht es aus, der unvergleichliche Sauerteigbrot von Massimo Sicula? Rafa Marti war in seiner Backstube in der Länggasse zu Besuch und hat dem Bäcker und Pizzaiolo ein par Tips abgeluchst.