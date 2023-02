«Aufgetischt und Abserviert» in der Brass

Was verbindet einen alten Steinbruch, eine stilleglegte Fabrik und einen dunklen Wald? Sie alle eignen sich bestens als Theaterbühnen.

Die freie Gruppe Theaterfabulaktur aus Bern sucht sich ihre Bühnen stets abseits der klassischen Theatersäle. So verwandelt sie Alltagsorte in Fantasiewelten und Altbekanntes erstrahlt plötzlich in ganz neuem Licht.

Kommende Woche bespielt die «Theaterfabulaktur» mit ihrem neuen Stück «Aufgetischt und Abserviert» die Brasserie Lorraine. Es sei nicht ganz einfach gewesen, ein Restaurant zu finden, welches sich zu diesem Experiment bereit erkläre, sagt Rena Hauser. Für sie sei aber stets klar gewesen, wenn ein Stück in einer Beiz, dann in der Brass, weshalb die Gruppe sich sehr über die Zusage gefreut habe.

«Aufgetischt und Abserviert» kündigt sich an als ein Abend über Gerechtigkeit, Glück und andere Lügen.

In einer Beiz treffen sich 4 Frauen mit unterschiedlichen Eigenschaften, stellvertretend für die vielen Facetten des menschlichen Seins. So handelt das Stück von uns allen, die manchmal gerne hochstapeln und wichtigtun, manchmal zurückhaltend ihr Licht unter den Scheffel stellen und manchmal auch einfach ganz bodenständig und zielstrebig versuchen, ihren Alltag zu meistern. Es handelt von Geschichten, die das Leben schreibt. «Aufgetischt und Abserviert» lebt ebenso von den Gesprächen und Erzählungen der 4 Frauen wie von der von Rena Hauser komponierten Musik.