120 Jahre lang diente der Progr, das Progymnasium neben dem Waisenhausplatz, als Schule. Seit bald 20 Jahren wird es nun von Kunstschaffenden verschiedenster Sparten belebt.

Eine bewegte Geschichte in einem vielfältigen Haus: Ein idealer Schauplatz also für einen Audiowalk. Bei «I’m here – Eine Tonspur durch den Progr» begibt sich das Publikum ausgerüstet mit Kopfhörern einzeln auf eine Hörreise durch das historische Gebäude. Es begegnet ehemaligen Schüler*innen, aktiven Kunstschaffenden und verliert sich bald irgendwo zwischen Realität und Fantasie, zwischen Illusion und Wirklichkeit, etwa wenn sich Dinge wie von Geisterhand zu bewegen beginnen…





Das Kollektiv Recycled Illusions hat den Audiowalk zusammen mit dem Verein Stattland konzipiert und umgesetzt. Der Rundgang läuft heute Freitag- und morgen Samstagabend, Tickets gibt’s hier