«MemoryBox» – wenn der rote Faden fehlt

Das Gefühl der Zugehörigkeit in der Kindheit und Jugend ist eine wichtige Quelle für psychische Gesundheit. Kinder die in Heimen und bei Pflegefamilien aufwachsen, erleben nicht selten mehrere Ortswechsel in ihrer Kindheit. Für sie ist das Gefühl der Zugehörigkeit keine Selbstverständlichkeit. Andrea Abraham ist Co-Leiterin des Forschungsprojekts «MemoryBoy» am Departement Soziale Arbeit an der Fachhochschule Bern. Gemeinsam mit ihrem Team entwickelt sie eine App, die fremdplatzierte Kindern unterstützen will, Erfahrungen festzuhalten, damit ein „roter Faden“ der Erinnerung entsteht.

Wie diese App funktioniert und was es sonnst noch braucht, damit die App auch wirklich zum Einsatz kommt, hörst du Subkutan Talk. Das Gespräch führt Natalie Heeb.