Ausstellung zu Rausch

Die Wanderausstellung «Rausch – Extase – Rush» im Bernischen Historischen Museum richtet sich an 13- bis 25-jährige Jugendliche und will nüchtern aufklären: Wie entsteht ein Rauschzustand im Körper? Welche körpereigenen Hormone führen zu einem Rausch? Und welche künstlichen Substanzen lösen welche Art von Rausch aus?

Der Kurator Simon Haller merkte am eigenen Familientisch in der Diskussion mit seinen Kindern im Jugendalter, dass es an Wissen und Aufklärung mangelt. So beschloss er mit seiner Firma «Expoforum» eine Ausstellung zum Thema Rausch zu konzipieren. Finanziell unterstützt wird sie durch den Tabakpräventionsfonds, die Ausstellungspartner:innen sind das Bundesamt für Gesundheit, die Plattform Jugend und Medien, die Stiftung für Drogenarbeit und die arca Stiftung, die Hilfeleistungen im Suchtbereich anbietet.

Die Ausstellung wurde in enger Zusammenarbeit mit Jugendlichen erarbeitet, auch rund 40 Fachpersonen haben inhaltlich mitgewirkt. Entstanden sind sieben Räume, in denen sich dem Phänomen Rausch aus einer hauptsächlich naturwissenschaftlichen und teilweise auch historischen Perspektive angenähert wird.

Die Ausstellung «Rausch – Extase – Rush» ist vom 26. Januar bis am 13. August 2023 im Bernischen Historischen Museum zu sehen. Begleitend gibt es ein vielseitiges Rahmenprogramm.