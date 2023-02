Flip-Flops, High Heels oder Gummistifel?

Flip-Flops, High Heels, Stiefel oder Turnschuhe – so vielfältig wie Schuhe sind auch deren Träger*innen. Verschiedene Schuhe anprobieren, in Lebensgeschichten eintauchen und dadurch verschiedene Perspektiven einnehmen, dies ist möglich in der Ausstellung «A Mile in My Shoes» im Berner Generationenhaus. Diese entstand in Kooperation mit dem Empathy Museum, ein Projekt der Londoner Künstlerin Clare Patey. Die Ausstellung ist als interaktives Schuhgeschäft konzipiert, in welchem die Besucher*innen begrüsst und in der Schuhwahl beraten werden. Zu hören sind die Geschichten der Schuhbesitzer*innen aus Bern und der ganzen Welt.

Das Berner Generationenhaus lädt damit zum Perspektivenwechsel ein und will die Besucher*innen in ihrer Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen, trainieren. In der Veranstaltungsreihe «Empathie. Einladung zum Perspektivenwechsel» (11. November 2022 – 14. Mai 2023) gibt es denn auch viele Möglichkeiten dazu.

Welche Geschichten sind in der Ausstellung zu hören? Wie ist ein Perspektivenwechsel durch das Anprobieren von Schuhen möglich? Und wieso braucht es Empathie, damit ein gesellschaftliches Zusammenleben funktioniert? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Andrea Hipp, Mitglied der Programmleitung des Berner Generationenhauses im Talk von «Bi aller Liebi..».

Moderation: Monika Hofmann, Lena Glanzmann. Gespräch: Lena Glanzmann.