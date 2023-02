Lesbische Frauen über 80 erzählen

Im Audio-Feature «Eigentlich seit immer» erzählen drei Frauen über 80 von ihren lesbischen Gefühlen, dem Coming-out und ihren Liebes- und Lebensgeschichten. Das Hörstück von Christina Baron und Ruth Huber wurde 2021 mit dem Förderpreis KatalysatOHR ausgezeichnet und wird am diesjährigen Sonohr-Festival (24.-26. Februar 2023 in Bern) zum ersten Mal zu hören sein.

Grundlage für diese Audio-Collage sind Tonaufnahmen der Historikerin Corinne Rufli, die an der Universität Bern zur Lesbengeschichte der Schweiz forscht. Aus dieser Fülle an Interviewmaterial wurden die Erzählungen der drei Protagonistinnen ausgewählt und im Feature collageartig verarbeitet. «Wir wollten nicht, dass man das Leben der Frauen einzeln nachzeichnen kann und dann schön sortierte Geschichten hat, sondern dass durch das manchmal auch sehr schnelle Zusammenschneiden verschiedener Aussagen ein grösserer Kontext geöffnet wird», sagt die Macherin Christina Baron.

Im Interview erzählt Baron, was der Mehrwert eines Audio-Stücks ist und was sie an den Geschichten der drei Protagonistinnen persönlich am meisten berührt hat.

Das Audio-Feature ist am Freitag, 24. Februar 2023, um 19:30 Uhr im Kino Rex und am Freitag, 3. März 2023, um 20 Uhr auf SRF in der Sendung «Passage» zu hören.