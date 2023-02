28 Febr 20 Uhr* gespielte lieder von ..

Abbazappa bringt am 28 Febr 20 Uhr Rock Songs aus dem grossartige 2022 Alter Bridge, Album Pawns & Kings, & ein Tribut mit Songs aus dem 1977 Klassiker, Marquee Moon, vom legendären Goodfather of Post Punk, Television, Gitarrist Tom Verlaine. Merci und Dankschön fürs mit und nach hören online rabe.ch oder Dab+

237 Sendung 28 Februar 2023 Gespielte Lieder 01 Basement Saints - Night Owl (CH) 2022 02 Alter Bridge This is War 2022 03Alter Bridge - Dead Among the Living 2022 04 Alter Bridge - Silver Tongue 2022 05 Alter Bridge - Sin After Sin 2022 06 Alter Bridge – Stay 2022 07 Alter Bridge - Season of Promise 2022 08 Alter Bridge - Pawns & Kings 2022 09 Television - See No Evil 2022 10 Television - Marquee Moon 2022 11 Television – Friction 2022 12 Television- Venus 2022 13 Television- Elevation 2022