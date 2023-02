StattRadio März 2023

In dieser Ausgabe: Sendereihe zum alpinen Festival «Musikdorf Ernen»

Lachmuskeln stärken

Aufgehorcht – Programmhighlights März 2023 Heute Morgen hat mir das «FüüRaBe-Orakel» der Sendung Botz 3000 prophezeit wie mein Abend verlaufen wird. Ich glaube es war die härteste Karte, die sich Frau vorstellen kann, ich solle mich zurückziehen und isolieren, sprich Decke über den Kopf und den Tag so schnell wie möglich vergessen. Irgendetwas muss da falsch gelaufen sein, ich denke ich habe die falsche Hand fürs Kartenziehen verwendet. Zurückziehen geht jetzt überhaupt nicht, denn im Monat März ist so einiges los im RaBe-Horst und für Schlaf bleibt da wenig Zeit. Die 7. Berner Humortage stehen an. Im Kunst- und Kulturhaus VISAVIS darfst du an vier Abenden deine Lachmuskeln trainieren. Weiter engagiert sich RaBe bei der A(u)ktionswoche gegen Rassismus, dieses Mal auf eher künstlerische Weise. Lass dich überraschen und komm vorbei! Weitere Infos findest du natürlich auch auf rabe.ch.

Miriam Pfeiffer

Hörmal

Lachmuskeln stärken

«Satire ist eine Kunstform, die auf Widersprüche mit Komik reagiert», sagte kürzlich die «Titanic»-Chefredaktorin Julia Mateus gegenüber der WOZ. Mit dieser Definition werden dieser besonderen Kunstform die Inhalte nie ausgehen! Und damit die Satire an ihr Publikum gelangt, liefert ihr dein Kulturradio eine wichtige Plattform: Zum 7. Mal führen wir die Berner HUMORTAGE durch.

Eine Delegation des Stand-Up Comedy Bern-Teams sowie Gabriel Vetter, Helene Bockhorst und Patti Basler werden die Lachmuskeln des Publikums im Kunst- und Kulturhaus VISAVIS in der Berner Altstadt strapazieren. (Stammpublikum aufgepasst: NEUE LOCATION!)

Die Shows werden alle live übertragen. Diejenigen, die also nicht vor Ort sein werden, können die 7. Berner HUMORTAGE live über UKW, DAB+ oder per Webstream auf rabe.ch mitverfolgen.

So sind – wie immer bei den HUMORTAGEN – niederschwellige Zugänge ein echtes Anliegen: Die Inhalte stehen gratis übers Radio zur Verfügung und zu einem günstigen Preis in der familiären Atmosphäre des VISAVIS.

15. bis 18. März, jeweils ab 20 Uhr on Air, 20:30 Showbeginn

Alle Infos: berner-humortage.ch

Magdalena Nadolska

News

A(u)ktionswoche gegen Rassismus

Ende März findet zum 13. Mal die Aktionswoche gegen Rassismus der Stadt Bern statt. RaBe ist wieder dabei, diesmal weniger redaktionell begleitend, sondern eher mit künstlerischem Engagement.

Unter dem Titel A(u)ktionswoche gegen Rassismus verkaufen wir Dinge, die kein Mensch braucht: Benachteiligung, Diskriminierung, Rassismus – bei uns kannst du alles ersteigern! In einer performativen A(u)ktion im öffentlichen Raum sowie in kurzen provokativen Hörspielen hinterfragen wir Mechanismen des strukturellen Rassismus. Und versprochen: Auch wenn nichts gekauft wird, geht niemand mit leeren Händen nach Hause!

Die Mini-Hörspiele sind im Tagesprogramm nach Zufallsprinzip verteilt und auf rabe.ch/aktionswoche zu hören. Für den Live-Event mit Trixie Matseraka freuen wir uns, wenn du uns am 20. März auf dem Waisenhausplatz besuchst!

A(u)ktion: Montag, 20. März, 16-17 Uhr, Waisenhausplatz

Hörspiele und Aktionswoche-Jingles: Ganze Woche im Tagesprogramm und auf rabe.ch/aktionswoche

Sämtliche Infos zur Aktionswoche: berngegenrassismus.ch

Magdalena Nadolska

Aktuell

Sendereihe zum alpinen Festival «Musikdorf Ernen»

Die Tage werden länger und mit der Sonne steigt die Vorfreude auf den näher rückenden Festivalsommer. Ein besonderes …, nein, viele besondere Ereignisse erwarten uns von Anfang Juni bis Mitte September im Gommer Bergdorf Ernen. Der malerische Ort, Pforte zum Landschaftspark Binntal, verwandelt sich seit nunmehr 50 Sommern in ein Mekka für Liebhaber:innen von Musik und Literatur – das Musikdorf Ernen. In der diesjährigen Jubiläumsausgabe gehen 50 Veranstaltungen über die Bühne: Klavierrezitals, Barockmusik, Jazzkonzerte, Orchester- und Kammermusik sowie Lesungen von drei queeren Autor:innen, das Queerlesen. Den Auftakt dazu macht Autor Simon Froehling mit seinem Werk «Dürrst», das 2022 für den Schweizer Buchpreis nominiert wurde. Im autobiographisch angehauchten Roman bricht der schwule Protagonist aus seinem grossbürgerlichen Käfig der Zürcher Goldküste aus und sucht im Exzess nach wahren Empfindungen.

Auf der Suche nach dem wahren Kern ist auch die Musikerin Helena Winkelman. Als Komponistin erhält sie die Möglichkeit, für das Festival ein neues Musikstück zu schreiben. «Geisterlieder», ein Zyklus von 29 Liedern, in 29 europäischen Sprachen, die sich mit unserer Vergänglichkeit auseinandersetzen.

Diese und viele weitere Veranstaltungen mit unterschiedlichen Musikstilen und Literatur bietet das Musikdorf Ernen. Eine Vielfalt, die durch die Medienpartnerschaft mit RaBe eine gebührende Plattform erhält – Vielfalt statt Einfalt. Damit ihr, liebe Hörer:innen und Rab:innen, einen Vorgeschmack auf das alpine Musikfestival bekommt, startet am 10. März um 11:30 das «Festivalradio Musikdorf Ernen». Mit Stimmen, die die Geschichte des Festivals geprägt haben und mit Ausblicken auf musikalische und literarische «Meilensteine». Eine Sendereihe von und mit Joseba Zbinden und Jonathan Inniger.

Ab 10. März jeden Freitag um 11:30 Uhr

Joseba Zbinden

Aufgehorcht

3. Staffel «Musicians in Conversation»

In der Podcast-Serie «Musicians in Conversation» von Helvetiarockt werden weibliche, inter, trans und non-binäre Musiker*innen, Artists und DJs, wohnhaft in der Schweiz, porträtiert. In der dritten Staffel kommen neben Musiker*innen wie Evita Koné nun auch Akteur*innen der Schweizer Musikbranche zu Wort, die hinter der Bühne arbeiten. So zum Beispiel die Live-Tontechnikerin Lena Brechbühl und Nadia Mitic, Booking Agentin und Mitgründerin des Glad We Met Collectives, sowie Fabienne Schmuki, Co-Geschäftsführerin, Leiterin Promotion und Label Managerin beim Label Irascible. Die Gespräche werden von Natalia Anderson, Musikerin, DJ und Journalistin aus London, sesshaft in Genf, geführt.

Musicians in Conversation, Montag 22-23 Uhr, alle 2 Wochen

BernTeens

Der «Soziale Ufstig» ist auch im RaBe Studio angekommen. Die Fischermätteli Hood Gang ist zu Gast bei BernTeens. Berner Musik vom feinsten. 7. März von 20:00 – 21:00 auf RaBe!

BernTeens, Dienstag 7. März, 20-21 Uhr

Blaton

Verzichtest du manchmal auf etwas oder hast das Gefühl, dass dir ein bisschen Verzicht gut tun würde? Genau darüber sprechen wir mit Roberta Steuder. Sie hat als buddhistische Zen-Nonne auf so einiges verzichtet. Wie sie auf ihrem Herzensweg, wie sie sagt, mit diesem Verzicht umgegangen ist und ihre buddhistische Sicht zum Thema Verzicht hörst du in der Blaton-Sendung am 9. März ab 17 Uhr.

Blaton, Donnerstag 9. März, 17-18 Uhr

Alpines Festival «Musikdorf Ernen»

Von Anfang Juni bis Mitte September findet im Gommer Bergdorf Ernen zum 50. Mal das Festival «Musikdorf Ernen» statt. Im alpinen Ambiente zu erleben gibt es Klavierrezitals, Barockmusik, Jazzkonzerte, Orchester- und Kammermusik und Lesungen. Einen Vorgeschmack auf das Musikfestival bekommt ihr bei uns ab dem 10. März immer am Freitagmittag. Mehr Infos zum «Musikdorf Ernen» gibt es unter AKTUELL.

Festivalradio Musikdorf Ernen, Freitag 11:30-12 Uhr (ab 10. März)

7. Berner Humortage

Im März ist es wieder soweit! Wir freuen uns auf unsere 7. Berner Humortage, die vom 15. bis 18. März zum ersten Mal im Kunst- und Kulturhaus VISAVIS in der Berner Altstadt stattfinden. Alle weiteren Infos findet ihr unter HÖRMAL in dieser Ausgabe oder auf berner-humortage.ch

Berner Humortage, Mittwoch-Samstag, 15.-18. März, 20-23 Uhr

Das ganze StattRadio als pdf oder das aktuelle Programm anschauen