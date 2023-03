Sexarbeit ist Arbeit

Obwohl in der Schweiz Sexarbeit legalisiert ist, muss sich noch einiges tun, damit sich die Situation von Sexarbeiter*innen in der Schweiz und in Bern verbessert. Das Sexgewerbe wird an den Rand der Gesellschaft gedrängt, was negative Folgen für die Arbeitsbedingungen von Sexarbeiter*innen hat.

Die Fachstelle Sexarbeit XENIA Bern setzt sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Sexarbeiter*innen ein. XENIA bietet Beratungen und Unterstützung für Arbeiter*innen im Sexgewerbe in Bern an und informiert und berät Behörden, Medienschaffende, Betreiber*innen und Interessierte bei Fragen rund um das Sexgewerbe in Bern. Christa Ammann, Stellenleiterin von XENIA Bern, erzählt Simone Keller im Subkutan Talk vom aktuellen Stand des Berner Sexgewerbes.

