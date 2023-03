Nadia Daou: Mit einer Zeitmaschine an die Jazzwerkstatt

Zum fünfzehnten Mal finden momentan die Jazzwerkstatt Bern statt. Während sechs Tagen treffen sich Künstler:innen aus aller Welt im Progr und im Kino Rex. Mit dabei ist Nadia Daou, eine Musikerin aus Beirut, die an der diesjährigen Jazzwerkstatt eine Doppelrolle innehält: Einerseits steht sie mit ihrer Band am Samstag auf der Bühne, andererseits kuratiert sie das Festival mit.

Nadia Daou ist Multiinstrumentalistin. Ihr Hauptinstrument momentan ist die «Zeitmaschine», die sie selbst aus Stabgongs gebastelt hat. Stabgongs finden bei grossen Wanduhren seitlich neben dem Pendel. Wenn das Pendel der Wanduhr zur vollen Stunde an den Stabgong schlägt, erzeugt dies einen bauchigen, gongartigen Klang. Nadia Daou hat viele dieser Stabgongs mit Mikrofonen verkabelt, und daraus ein neues Instrument gebastelt. Sie streicht mit einem Violinenbogen über die Gonge, was einen sphärischen Ton erzeugt. Der Name «Zeitmaschine» kommt daher, dass das Instrument aus Teilen von alten Uhren gebastelt ist und so verflossene Zeit in sich trägt, erkärt sie.

Beeifluss wird Nadia Daous Musik unter anderem durch die Eindrücke der Grosstadt Beirut und die libanesischen Electro-Szene. Auf der Bühne bringt sie diese Eindrücke alle zusammen, mischt sie, improvisiert dazu – beispielsweise kommenden Samstag mit dem eigens für die Jazzwerkstatt formierten Quartett «The Mad Laboratory of Anti-Matter».

Bei der Jazzwerkstatt steht Nadia Daou aber nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne: Zusammen mit Olga Reznichenko, Marc Stucki, Flo Hufschmid und Benedikt Reising kuratiert sie das Festival. «Es war eine großartige Erfahrung. Das Kurator:innenteam ist toll», schwärmt Daou. «Als Co-Kuratorin hatte ich die Möglichkeit, Künstler:innen, die ich sehr schätze, nach Bern zu bringen.» Eine von ihnen: Aya Metwalli aus Kairo. «Sie ist eine der Pionierinnen der elektrischen Musik im Nahen Osten», erklärt Nadia Daou. «Sie ist unfassbar gut Ich freue mich schon auf ihren Auftritt!».

Die Jazzwerkstatt findet noch bis zum 5. März im Progr in Bern statt. Die Band «The Mad Laboratory of Anti-Matter» spielt am Samstag, 4. März, um 23.45. Die Künstlerin Aya Metwalli tritt am Donnerstag, 2. März um 22.30 auf.