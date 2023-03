Wildtiere in der Stadt Bern?!

Heute geht es bei Botz3000 wild her…Im wahrsten Sinne des Wortes.

Unser Interviewgast ist ein Wildhüter der Stadt Bern. Was er alles zu erzählen hat und was alles für Tiere ihm über den Weg laufen, erfährst du um 16Uhr.

in unserem Gewinnspiel „Bäckwörds“ kannst du diese Woche eine Rabe-Fahne gewinnen und damit deine Umgebung verschönern:)

Im Gassegflüster ist unser neuer Praktikant Shirua auf die Strassen und hat die Menschen von Bern befragt was sie heute so richtig genervt hat.

Auch heute besucht uns das Fürrabeorakel und prophezeit der ahnungslosen Miriam, wie es in ihrem Liebesleben so weitergeht.

In unserer Rubrik „Äuä“ wird Pseudowissen aufgeklärt. Heute über das Thema zerkratze Teflonpfannen.

Zusätzlich erfährst du im Weekender was dieses Wochenende in Bern alles so läuft.

Schaltet ein! Immer Donnerstags von 15-17Uhr auf 95.6 Mhz auf Radio Rabe