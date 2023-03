Über die Sendung

Zwei Leitsätze dienen uns als „St. Elmo’s Fire“: „Radio Gaga“ und „Now to something completely different“. Beiden versuchen wir gerecht zu werden, in dem wir eine einigermassen unausgewogene Mischung aus Hits, Peinlichkeiten und Trouvaillen spielen. Und das jeden zweiten Montagabend seit 2002. Weil wir seit 20 Jahren senden, gehören wir zum alten Eisen, aber – hey – wer nicht dabei war, kann sich auch nicht an die 80er Jahre erinnern.

Wir können das und bieten querbeet alles aus Britannien, den USA, Deutschland sowie manchmal auch aus musikalisch weniger beachteten Ländern wie Jugoslawien, Belgien, Japan oder Argentinien. Es ist nicht alles aus den 80ern, was wir spielen, aber es hat immer etwas mit den 80ern zu tun. Kurz: die80er.ch – der bescht Mix us de 80er, de 80er, de 80er u de 80er.