Das Parlament will höhere Hürden für den Zivildienst einführen. Neu sollen Personen nach der Rekrutenschule zum Beispiel nicht mehr in den Zivildienst wechseln können. Gestern hat der Ständerat eine entsprechende Motion aus SVP-Kreisen angenommen, mit deutlichem Mehr. Der Nationalrat hatte ihr bereits letzten Herbst zugestimmt. Heisst, der Bundesrat muss nun die entsprechende Gesetzesänderung in die Wege leiten.

2019 hat der Bundesrat bereits eine ähnliche Vorlage präsentiert, damals lehnte das Parlament die Vorlage ab. Jetzt ist die Lage ungedreht: Das Parlament seinerseits will nun den Zivildienst abwerten zugunsten des Militärdienstes. Diese Kehrtwende habe auch mit der veränderten Sicherheitslage zu tun, meint Luca Dahinden, Geschäftsführer des Schweizerischen Zivildienstverbandes CIVIVA. Momentan werde wieder viel Geld für die Armee ausgegenem unvermehrt gegen den Zivildienst gestachelt. «Alles, was der Armee nützt, wird zurzeit gemacht», kritisiert Dahinden.