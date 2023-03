Meilensteine – Festivalradio Musikdorf Ernen

Die Tage werden länger und mit der Sonne steigt die Vorfreude auf den näher rückenden Festivalsommer. Ein, nein, viele besondere Ereignisse erwarten uns von Anfang Juni bis Mitte September im Gommer Bergdorf Ernen. Der malerische Ort, Pforte zum Landschaftspark Binntal, verwandelt sich seit nunmehr 50 Sommern in ein Mekka für Liebhaber:innen von Musik und Literatur – das Musikdorf Ernen. In der diesjährigen Jubiläumsausgabe gehen 50 Veranstaltungen über die Bühne: Klavierrezitals, Barockmusik, Jazzkonzerte, Orchester- und Kammermusik sowie Lesungen von drei queeren Autor:innen, das Queerlesen. Den Auftakt dazu macht Autor Simon Froehling mit seinem Werk «Dürrst», das 2022 für den Schweizer Buchpreis nominiert wurde. Im autobiographisch angehauchten Roman bricht der schwule Protagonist aus seinem grossbürgerlichen Käfig der Zürcher Goldküste aus und sucht im Exzess nach wahren Empfindungen.

Auf der Suche nach dem wahren Kern ist auch die Musikerin Helena Winkelman. Als Komponistin erhält sie die Möglichkeit, für das Festival ein neues Musikstück zu schreiben: «Geisterlieder» ist ein Zyklus von 29 Liedern, in 29 europäischen Sprachen, die sich mit unserer Vergänglichkeit auseinandersetzen.

Diese und viele weitere Veranstaltungen mit unterschiedlichen Musikstilen und Literatur bietet das Musikdorf Ernen. Eine Vielfalt, die durch die Medienpartnerschaft mit RaBe eine gebührende Plattform erhält – Vielfalt statt Einfalt. Damit ihr, liebe Hörer:innen und Rab:innen, einen Vorgeschmack auf das alpine Musikfestival bekommt, startet am 10. März um 11:30 das «Festivalradio Musikdorf Ernen». Mit Stimmen, die die Geschichte des Festivals geprägt haben und mit Ausblicken auf musikalische und literarische «Meilensteine». Eine Sendereihe von und mit Joseba Zbinden und Jonathan Inniger.

Ab 10. März jeden Freitag um 11:30 Uhr

