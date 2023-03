Warum das Geschlecht in der Medizin wichtig ist

Der weibliche Körper wurde in der Medizin lange vernachlässigt, dem setzt sich die Gendermedizin entgegen. Das Ziel ist es, die bestmögliche medizinische Versorgung aller Geschlechter sicher zu stellen. Doch was ist mit Gendermedizin genau gemeint? Geht es nur um biologische Unterschiede? Warum ist über die Krankheit Endometriose so wenig bekannt? Und was wünscht sich eine Gynäkologin von der Gendermedizin? Subkutan liefert Antworten.

Gendermedizin: Was ist das genau?

Gendermedizin beachtet geschlechtsspezifische Unterschiede in der Forschung, Diagnose und Prävention. Doch was ist mit Geschlecht genau gemeint? Joëlle Schwarz ist Co-Leiterin der Abteilung Gesundheit und Geschlecht bei Unisanté in Lausanne. Im Interview mit Martine Machy erklärt Joëlle Schwarz, welche Geschlechteraspekte Einfluss auf unsere Gesundheit haben und warum Gendermedizin, auch geschlechtersensible Medizin genannt, wichtig ist.

Hilfreiches Dossier zum Thema Gender und Gendermedizin (MedUni Wien): Leitfaden für Gender und Diversity in der Medizin

Endometriose – weit verbreitet aber unbekannt

Unterleibsschmerzen, Stimmungsschwankungen, Übelkeit – sehr starke Schmerzen während der Menstruation können auf Endometriose hinweisen. Ungefähr 280’000 Personen sind in der Schweiz davon betroffen. Was ist Endometriose genau und warum ist die Krankheit noch so unbekannt? Sara Imboden ist leitende Ärztin des Endometriosezentrums des Inselspitals. Rafa Marti hat mit ihr gesprochen.

Der Mann als Masstab – die Folgen im ärztlichen Alltag

Die patriarchalen Strukturen in der Medizin wirken sich nicht nur auf die Forschung aus, sondern festigen stereotypes Denken. Die Einrichtung des schweizweit ersten Lehrstuhls für Gendermedizin an der Universität Zürich ist ein wichtiger Meilenstein in der Bekämpfung dieser. Nataša Mitrovic hat mit der Gynäkologin Kerstin Vondruska über die Folgen der historisch männerfokussierten Medizin und ihre Hoffnungen an die Gendermedizin gesprochen.

Weiterbildung für medizinisches Fachpersonal: 9. März 2023 Medbase Fortbildung Thementag. Gendermedizin

Apropos:

Songs: