JUGENDANWÄLTIN UND COMEDIANS PACKEN AUS

Der Spiess wird herumgedreht: Eine Berner Jugendanwältin erzählt über ihre Arbeit mit straffälligen Jugendlichen. Was macht sie beispielsweise mit einem 11-Jährigen, der zum 5. Mal beim Stehlen erwisch wurde? Werden die Eltern auch bestraft?

Ausserdem in der Sendung: Helene Bockhorst und Gabriel Vetter lassen verbal die Hosen runter und packen aus. Im Vorfeld der Berner Humortage – Radio Bern RaBe., verraten sie was sie in Bern abschaffen würden und an RaBe(n) lieben.