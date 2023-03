VON SCHEISSE KANN MAN HIER NICHT SPRECHEN

Was geht, Deep-Divers, heute wird’s wieder Raw!!!!

Vor nicht all zu langer Zeit beehrte uns die Deutsch-Punk Band mit dem besten Namen, a.k.a. Team Scheisse mit einem neuen Album namens 042124192799. Was sich hinter dieser Zahlenkombination befindet und mehr wird euch Max heute erzählen.

Und für das zweite Album bewegen wir uns nach Süddeutschland, in die Stadt vom VFB, Mercedes, des Bausparvertrags und dem Wohl umstrittensten Bahnhof in Europa, Stuttgart, bzw. nach Esslingen! Dort erschien 2013 eine Compilation verschiedenster Künstler unter dem vielsagenden Namen Von Heimat kann man hier nicht sprechen. Mit dabei Die Nerven, All diese Gewalt, Karies und viele mehr!

So Tune IN von 20-22 Uhr auf Radio RaBe