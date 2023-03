Zambas, Chacareras und Gatos

Die Musikerin und Komponistin Rocío Sanjurjo Ábalos und der Gitarrist Pablo Allende, beide aus Argentinien, touren im März und April 2023 mit ihrem Konzertprogramm «Como Flor De Campo» durch die Schweiz. Mit ihnen tritt auch das Basler Duo «Doble A» mit der Violinistin Annette Rüegg und der Pianistin Anna Mühlberg auf. Die beiden Duos spielen nacheinander, ergänzen sich für ein paar Stücke zu einem Trio und schliessen den Konzertabend als Quartett ab. Auf dem Programm stehen Stücke in verschiedenen Musikstilen der argentinischen Volksmusik: Zambas, Chacareras, Gatos, Rasguidos, Vidalas und Milongas.

Was eine argentinische Zamba ist, weshalb die Bombospielerin Rocío Ábalos zum Trommeln am liebsten auch singt und auf was man sich am Konzert freuen kann, erzählt sie im Beitrag.

«Como Flor De Campo» ist am 18. und 19. März 2023 um 17 Uhr im ElfenauPark in Bern zu hören.