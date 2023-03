Mythos Chalet in der Nationalbibliothek

Das Chalet ist ein Sinnbild für die Sehnsucht nach Ruhe und Entspannung in den Bergen. Doch ist es überhaupt noch zeitgemäss? Und was macht ein Chalet aus? Die Nationalbibliothek im Kirchenfeld-Quartier widmet dem Chalet nun eine ganze Ausstellung, in Kooperation mit dem Gelben Haus Flims.

Im Interview spricht Co-Kurator Hannes Mangold unter anderem darüber, ob das Chalet tatsächlich typisch schweizerisch ist.

«Chalet. Sehnsucht, Kitsch und Baukultur» ist noch bis zum 30. Juni in der Nationalbibliothek zu sehen