Unabhängige Autopsie für Nzoy

«Institutioneller Rassismus ist auch in der Schweiz eine tödliche Realität! Viele – und oftmals in der Öffentlichkeit unbekannte Schwarze Menschen und People of Color – sind in und durch staatliche Schweizer Institutionen gestorben. Kaum jemand wurde dafür zur Verantwortung gezogen.

Bei Helvetzid-Fällen braucht es dringend eine unabhängige Autopsie. Staatliche Gerichtsmediziner*innen arbeiten in ihrem Alltag eng mit Polizist*innen zusammen. Sie sind bewusst oder unbewusst schon voreingenommen. Deswegen ist es dringend notwendig, dass Patholog*innen, die nicht eng mit der Polizei und den Gerichten zusammenarbeiten, in solchen Fällen ein zweites Gutachten erstellen».

Das schreibt unser Kolumnist Mohammed Wa Baile, er hat die Allianz gegen Racial Profiling mitgegründet und ist aktiv im Institut Neue Schweiz INES. In seinem heutigen Radioblog fordert er, dass unter anderem der Fall des von der Polizei getöteten Nzoy neu aufgerollt wird.

Nzoy wurde im Sommer 2021 am Bahnhof in Morges von der Polizei erschossen. Er wäre heute 39 Jahre alt geworden.