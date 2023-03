Espaces Femmes

Depuis 25 ans à Fribourg, @espacesfemmes.frauenraum offre une palette d’activités pour toutes les femmes, d’ici et d’ailleurs, de tous les âges et de milieux socio-économiques variés. Sa directrice Pascale Michel nous rend visite et rappelle les buts de l’association: s’informer, se former et s’affirmer là où dialoguent les cultures pour favoriser l’empouvoirement.

Femmouzes T – La femme du soldat inconnu

Debout les femmes (39 Femmes)

Vivir Quintana – Canció sin miedo

Judy Collins – Bread and Roses

Colette Renard – Les nuits d’une demoiselle