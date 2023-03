Internetverbindungen demokratisieren

Technik ist politisch: Internetverbindungen werden meist von multinationalen Telekommunikations-Unternehmen angeboten. Der Unterbau des Cyberspace ist also nicht sonderlich demokratisch.

Dass es auch anders geht, zeigt ein Blick nach Brasilien. Zwar gibt es weltweit inzwischen so einige erfolgreiche unkommerzielle Initiativen. Aber gerade im Globalen Süden haben es bisher wenige geschafft Glasfaser-Internet zur Verfügung zu stellen.

Warum lokale Unternehmen und Organisationen gerade in Brasilien Erfolg haben – ein Beitrag vom Radio Onda.