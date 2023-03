Was tun gegen die invasive Quagga Muschel?

Sie ist kaum zwei Zentimeter gross und doch sorgt sie für grosse Probleme: Die invasive Quagga Muschel stammt aus der Schwarzmeerregion und breitet sich in der Schweiz immer stärker aus. Im Bielersee hat sie bereits eine Heimat gefunden, nun soll unbedingt verhindert werden, dass sie auch die anderen Berner Seen befällt, verlangt eine Motion des grünen Grossrats Thomas Gerber, die heute im Kantonsparlament behandelt wird

Hier in der Schweiz habe die Muschel keine natürlichen Feinde, weswegen sie sich immer weiter ausbreiten könne, so Gerber. Das sei schlecht für die Fischbestände und für deren Laichplätze, zudem verstopfe sie Trinkwasserleitungen. Es sei deswegen dringend nötig, dass der Kanton eine Reinigungspflicht für Schiffe und Boote einführe. Nur so könne verhindert werden, dass die Quagga Muschel auch Gewässer befalle, die jetzt noch frei sind von ihr.