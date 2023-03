Die in Brüssel lebende Berner Künstlerin Annalena Fröhlich tritt mit ihrem Live DJ Set «James» im Dachstock auf. Das Set hat sie zwar schon einmal in Bern gespielt, aber ohne die Videoprojektionen, die nun einen zentralen Platz einnehmen, so Fröhlich.

Als Künstlerin arbeitet Annalena Fröhlich multimedial, sie bedient sich verschiedener Ausdrucksformen wie Tanz, Performance, Musik und Film. In ihrer künstlerischen Praxis dekonstruiert Fröhlich Körperbilder, Musikstile und kulturelle Codes. «Es geht mir darum, Themenkomplexe in meine eigene künstlerische Sprache umzumodelieren», meint sie. James ist das Alter Ego der Performerin: «Ich habe die Dringlichkeit verspürt, nicht als Annalena Fröhlich aufzutreten, ich wollte andere Möglichkeiten als Mensch haben.» James mache ganz andere Dinge auf der Bühne, die sie als Annalena Fröhlich nicht tun würde. Die Wahl des Alter Egos habe ihr ermöglicht, Grenzen des Mutes, des Stils und des Seins zu verschieben.

Im Interview erzählt Fröhlich, inwiefern sie mit ihrer künstlerischen Praxis Sehgewohnheiten hinterfragt, welche Themen sie besonders interessieren und auf was sie sich besonders freut, an ihrem ersten Konzert im Berner Dachstock.

Das Live DJ Set «James» ist am Freitag, 24. März 2023, im Dachstock der Reitschule Bern zu hören. Einlass ist ab 21 Uhr.