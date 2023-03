Ein Schweizer Diplom zu versteigern!

Im ersten Clip zu unserer A(u)ktionswoche gegen Rassismus versteigern wir ein Schweizer Diplom mit all seinen Prvilegien!

Wenn du ein Schweizer Diplom besitzt, gehörst du zu einem privilegierten Teil der Bevölkerung, denn Schweizer Diplome werden anderen meistens bevorzugt.

Viele hochqualifizierte Personen aus dem Ausland stehen in der Schweiz vor der Herausforderung ihren in der Heimat erworbenen Bildungsabschluss anerkennen zu lassen. In den meisten Fällen verhindern diverse Einflussfaktoren, dass die Betroffenen ihr Potenzial auf dem hiesigen Arbeitsmarkt vollumfänglich ausschöpfen können. Bleiben ausländische Qualifikationen in Form von Erwerbslosigkeit vollständig ungenutzt oder werden ausländische Hochqualifizierte in der Schweiz für geringqualifizierte Arbeiten eingesetzt, so spricht man von dem Phänomen namens Brain Waste. Das ist ein enormer Ressourcenverlust!

Was hinzu kommt: Selbst wenn hochqualifizierte Migranten und Migrantinnen eine gute Anstellung in der Schweiz finden, ist die Lohnsumme dennoch tiefer als bei Schweizerinnen und Schweizern.

Viele Migrant:innen arbeiten in einer unsicheren Anstellung oder arbeiten in einer Position, die deutlich unter ihrem Bildungsniveau angesiedelt ist. Es kommt zu einer Degradierung der beruflichen Qualifikationen. Dazu kommen auch Verluste in Bezug auf das eigene Selbstwertgefühl.

Wird ein Mensch vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen oder kann er nur beschränkt daran teilhaben, ist die logische Folge davon, dass seine sozialen Beziehungen weniger werden, dass der Mensch vereinsamt. Davon sind Personen ausländischer Herkunft speziell häufig betroffen. Womit identifiziert sich ein Mensch? Das ist massgeblich durch seine Position im Kontext des Erwerbs geprägt. Seine Identität wird durch diese Eingebundenheit in berufliche Strukturen gestärkt.

Ein Mini-Hörspiel von Trixie Matseraka und Magdalena Nadolska für die Aktionswoche gegen Rassismus der Stadt Bern

Alle Infos zur Aktionswoche: berngegenrassismus.ch