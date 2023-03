Reiche Eltern für alle

Ting ist eine (Schweizer) Community, die Geld und Wissen teilt. Alle Mitglieder zahlen monatlich einen Beitrag auf ein Gemeinschaftskonto ein, jedes Mitglied hat Zugriff darauf und kann sich ein zeitlich begrenztes Grundeinkommen auszahlen lassen. Ting will Spielraum für Veränderungen schaffen, so dass wir als Gesellschaft den Herausforderungen der Zukunft begegnen können. Ondine Riesen ist Mitbegründerin und Teil des sechsköpfigen Teams von Ting. Im Talk bei Bi aller Liebi… erzählt sie, wie Ting genau funktioniert, was ein Grundeinkommen ermöglichen kann und wieso wir mehr Vertrauen sollten.

Bei „Bi aller Liebi…“ bringen immer die Gäst*innen Musik mit, Ondine hat eine ganze (und wahnsinnig tolle) Playlist zusammengestellt (in einem anderen Leben wäre sie Musikredaktorin). Hier kannst du sie dir anhören.

Die Sendung ist auch als Podcast (Podcast Radio RaBe) verfügbar.