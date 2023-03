CDs USA-Europa Aktuell – Donnerstag 23. März 2023

DO 23. März 2023, 23:00-24:00

Crisscross 177 – Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

CDs USA-Europa Aktuel

LASZLO GARDONY/ JOHN LOCKWOOD/ YORON ISRAEL TRIO: CLOSE CONNECTION (Sunnyside) – PANDELIS KARAYORGIS/ NATE McBRIDE/ LUTHER GRAY: THE HASAAN, HOPE & MONK PROJECT (DRIFF) – JEB BISHOP/ PANDELIS KARAYORGIS/ DAMON SMITH: DUALS (DRIFF) – JIM BLACK & THE SCHRIMPS: AIN’T NO SAINT (Intakt) – ANDREW CYRILLE: MUSIC DELIVERY/ PERCUSSION (Intakt) – QASIM NAQVI/ WADADA LEO SMITH/ ANDREW CYRILLE: TWO CENTURIES (Red Hook)