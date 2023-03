Brennnessel meets Schafgarbe

Was genau verbindet die Brennnessel mit der Schafgarbe?

In unserer Frühlingssendung laden wir euch ein, mit uns einen Spaziergang in die Natur zu unternehmen. Wir schauen nach, was schon spriesst und blüht, und was für Heilkräfte die Pflanzen entfalten.

Zudem besuchen wir Erich Baumann in Jegenstorf, den letzten verbliebenen Schirmdoktor der Schweiz. Was ihn von den vielen Schirmgeschichten besonders bewegt hat, war die Erzählung vom ersten Müntschi unter dem Regenschirm einer hochbetagten Kundin.