Unter dem Titel „A(u)ktionswoche gegen Rassismus“ verkaufen wir Dinge, die kein Mensch braucht: Benachteiligung, Diskriminierung, Rassismus – bei uns kannst du alles ersteigern! In kurzen provokativen Hörspielen hinterfragen wir Mechanismen des strukturellen Rassismus.

Die Mini-Hörspiele sind im Tagesprogramm von RaBe nach Zufallsprinzip verteilt oder hier zu hören. Jeden Tag erscheint eine neue Folge. Tune in!

Tipp: Zuerst Audiodatei anhören und dann die Hintergründe dazu lesen.

1. Schweizer Diplom

Im ersten Clip zu unserer A(u)ktionswoche gegen Rassismus versteigern wir ein Schweizer Diplom mit all seinen Privilegien!

Wenn du ein Schweizer Diplom besitzt, gehörst du zu einem privilegierten Teil der Bevölkerung, denn Schweizer Diplome werden anderen meistens bevorzugt.

Viele hochqualifizierte Personen aus dem Ausland stehen in der Schweiz vor der Herausforderung ihren in der Heimat erworbenen Bildungsabschluss anerkennen zu lassen. In den meisten Fällen verhindern diverse Einflussfaktoren, dass die Betroffenen ihr Potenzial auf dem hiesigen Arbeitsmarkt vollumfänglich ausschöpfen können. Bleiben ausländische Qualifikationen in Form von Erwerbslosigkeit vollständig ungenutzt oder werden ausländische Hochqualifizierte in der Schweiz für geringqualifizierte Arbeiten eingesetzt, so spricht man von dem Phänomen namens Brain Waste. Das ist ein enormer Ressourcenverlust!

Was hinzu kommt: Selbst wenn hochqualifizierte Migranten und Migrantinnen eine gute Anstellung in der Schweiz finden, ist die Lohnsumme dennoch tiefer als bei Schweizerinnen und Schweizern.

Viele Migrant:innen arbeiten in einer unsicheren Anstellung oder arbeiten in einer Position, die deutlich unter ihrem Bildungsniveau angesiedelt ist. Es kommt zu einer Degradierung der beruflichen Qualifikationen. Dazu kommen auch Verluste in Bezug auf das eigene Selbstwertgefühl.

Wird ein Mensch vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen oder kann er nur beschränkt daran teilhaben, ist die logische Folge davon, dass seine sozialen Beziehungen weniger werden, dass der Mensch vereinsamt. Davon sind Personen ausländischer Herkunft speziell häufig betroffen. Womit identifiziert sich ein Mensch? Das ist massgeblich durch seine Position im Kontext des Erwerbs geprägt. Seine Identität wird durch diese Eingebundenheit in berufliche Strukturen gestärkt.

Quelle: Ausgebildet, ausgereist und ausgebremst! Hochqualifizierte Frauen aus Drittstaaten integrieren sich in den Schweizer Arbeitsmarkt

2. Der Nachname Meier

Im zweiten Clip zu unserer A(u)ktionswoche gegen Rassismus versteigern wir den Nachnamen „Meier“ mit all seinen Privilegien!

Im Wohnungsmarkt gibt es klare Hinweise auf rassistische Diskriminierung. Durch die öffentliche Ausschreibung von Wohnungen bietet sich der Wohnungsmarkt auch für Feldexperimente an. Das wesentliche Merkmal, das für diese Diskriminierungsstudien berücksichtigt wird, ist der Name der fiktiven Person, die sich für eine Wohnung interessiert. In einer Studie aus dem Jahre 2014 wurde eine Diskriminierung von Personen mit serbo-kroatischen, arabischen, tamilischen, albanischen und eritreischen Namen festgestellt. Die Unterschiede für Personen mit tamilischen und arabischen Namen lagen bei 5 und 6 Prozentpunkten, d.h. wenn wir bei hundert Personen mit Schweizer Namen aufgrund des Berufs, der Landesregion usw. beispielsweise 80 Einladungen vorfinden, sind es 75 bis 74, wenn der Name tamilisch oder arabisch klingt.

Eine Studie aus dem Jahre 2018 zeigt auf, dass es für Menschen mit einem kosovo-albanischen oder türkischen Namen systematisch schwieriger ist, eine Wohnung zu finden – im Gegensatz zu Personen, die aus unmittelbaren Nachbarländern stammen. Dies ist ein wichtiges Resultat, denn es schliesst aus, dass es sich um eine allgemeine Ablehnung von Ausländer:innen handelt. Es konnte auch gezeigt werden, dass Personen, welche in den beschrieben Feldexperimenten stärker diskriminiert sind, von der Bevölkerung als Nachbar:innen weniger toleriert werden. Insbesondere Personen aus südosteuropäischen Ländern wurden viel stärker abgelehnt und als bedrohlich beschrieben, während zwischen Personen aus Italien und Portugal und Personen aus einem Nachbarkanton kein wesentlicher Unterschied ausgemacht werden konnte. Auch diese Resultate machen deutlich, dass Ausländerfeindlichkeit ungenügend ist, um die beobachtete Diskriminierung zu beschreiben: Es handelt sich um eine Ablehnung von Personen, die als kulturell verschieden konstruiert oder durch ihre Hautfarbe oder Kleidung als «anders» wahrgenommen – rassifiziert – werden.

Die Diskriminerung aufgrund von Namen findet sich auch in der Arbeitswelt. Das so genannte Practice Testing ist eine wichtige Grundlage für die Erforschung des strukturellen Rassismus. Dabei erstellen Forschende Bewerbungen von fiktiven Personen und messen die Reaktionen von Personalverantwortlichen. Da berufsrelevante Unterschiede zwischen den Bewerbenden ausgeschaltet werden in der Forschungsanlage, können die unterschiedlichen Antworten auf Ebene der Studie eindeutig rassistischer Diskriminierung zugewiesen werden: Die unterschiedlichen Reaktionen können sich nur auf den Namen beziehen, welcher verwendet wurde, um die Herkunft oder Gruppe zu markieren. Im Jahr 2003 wurden erstmals Bewerbungen von fiktiven Personen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt versendet. Die Kandidaturen waren gleichwertig und unterschieden sich nur in der Nationalität und im Namen der Bewerbenden. Zwei Bewerbungen wurden jeweils auf eine Anzeige gesandt, und Personen mit portugiesischen, türkischen, und jugoslawischen Namen wurden weniger häufig eingeladen. Wenn Schweizer:innen für eine bestimmte Anzahl Einladungen 100 Bewerbungen senden müssen, müssen Portugies:innen 133 Bewerbungen senden, Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien 124, und Türk:innen 130. Es handelt sich also um eine systematische Benachteiligung. Über zehn Jahre später hat das gleiche Forschungsteam erneut ein entsprechendes Experiment durchgeführt, diesmal mit Personen, die eingebürgert waren. Der Grad der Diskriminierung hat sich nicht wesentlich verändert, und auch die Kinder von Zugewanderten aus der Türkei und Kosovo müssen etwa 130 Bewerbungen schreiben, wenn Schweizer:innen ohne Migrationsgeschichte für die gleiche Anzahl Einladungen 100 senden müssen. Für Personen aus den Nachbarländern Deutschland und Frankreich wurde kaum Diskriminierung beobachtet.

Das Experiment wurde auch für Schwarze Personen in der Schweiz durchgeführt. Der Fokus in diesem Experiment lag auf der Hautfarbe, die wegen der in der Schweiz üblichen Fotos auf dem Lebenslauf ein sichtbares Merkmal darstellt. Die fiktiven Personen stammten ursprünglich aus Kamerun, und die Diskriminierung ist ähnlich hoch wie für Personen mit kosovo–albanischen Namen. Diese Resultate aus der Schweiz entsprechen der Situation in anderen europäischen Ländern, wie auch der Beobachtung, dass sich rassistische Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt seit 1990 nicht gross verändert hat. Die Tatsache, dass die Diskriminierung auch bei eingebürgerten Kindern von Zugewanderten gefunden werden kann, während bei Personen aus den Nachbarländern kaum Unterschiede gefunden werden, zeigt deutlich auf, dass wir eine quasi weitervererbte rassistische Diskriminierung beobachten.

Ähnliche Befunde stammen aus sogenannten Vignette–Studien. Diese Experimente verlangen von den Teilnehmenden, dass sie sich z.B. lediglich vorstellen, eine Person einzustellen. Die Studien zeigen eine systematische Diskriminierung von Personen

aus Portugal, Serbien und Senegal im Hotelsektor auf. Die Diskriminierung ist in den höherqualifizierten Stellen besonders ausgeprägt. In einer anderen Studie wurde Diskriminierung von Kandidierenden mit polnischen und türkischen Namen, aber keine von solchen mit spanischen Namen gefunden. Die Diskriminierung ist in diesem Fall grösser, wenn die Kandidierenden im Lebenslauf einen Bezug zum Herkunftsland darlegen. Auch für Positionen mit erheblicher Berufserfahrung konnte eine Benachteiligung von Personen nachgewiesen werden, deren Namen als nicht–schweizerisch wahrgenommen werden.

Es wurde auch das Verhalten von Entscheidungstragenden beobachtet, nämlich wie Arbeitgebende auf einer Jobsuch–Plattform nach potenziellen Arbeitnehmenden suchen: Personen mit ausländischen Namen werden von Arbeitgebenden je nach Nationalität zwischen 3 und 19 Prozent weniger häufig angeklickt, obwohl sie identische Qualifikationen vorweisen. Die kleinsten Unterschiede sind bei Personen aus West– und Nordeuropa, sowie bei Italiener:innen und Spanier:innen feststellbar. Grössere Unterschiede finden die Autor:innen bei Personen aus Osteuropa, dem ehemaligen Jugoslawien und aus Sub–Sahara Afrika: Personen, die in der Schweiz als «Andere» wahrgenommen werden. Diese systematische Benachteiligung deckt sich mit den Erfahrungen von rassifizierten Personen, wie sie mittels Interviews oder repräsentativen Umfragen erfasst werden.

Ähnliche Beobachtungen wurden bei Wahlen gemacht. In mehreren Studien konnte belegt werden, dass Kandidat:innen mit Migrationsgeschichte und nicht–schweizerischen Namen einen Wahlnachteil erleiden, da sie mehr negative Präferenzstimmen (Streichungen auf der Wahlliste) erhalten als Kandidat:innen mit typisch schweizerischen Namen.

Quelle: Grundlagestudie zu strukturellem Rassismus in der Schweiz, 2022.

Das RaBe-Info sprach in einem Interview mit Leonie Mugglin, Co-Autorin der Studie.

3. Die weisse Haut

Im dritten Clip zu unserer A(u)ktionswoche gegen Rassismus versteigern wir die weisse Haut mit all ihren Privilegien!

Ein Mini-Hörspiele-Reihe von Trixie Matseraka und Magdalena Nadolska für die Aktionswoche gegen Rassismus der Stadt Bern. Mit Stimmen von Speedee Beuret, Trixie Matseraka, Magdalena Nadolska und Rafael Sanchez.

Alle Infos zur Aktionswoche: berngegenrassismus.ch