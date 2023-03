Diese Woche bei Botz3000 haben wir den Singer/Songwriter Noah Schaub zu Besuch. Der junge, talentierte Musiker erzählt im Interview mit Phillip von Botz3000 von seinem anstehenden Album Release. Noah entdeckte bereits in jungen Jahren seine Leidenschaft für Musik. Er beginnt in der ersten Klasse mit dem Schlagzeug spielen und stieg anschliessend auf den Gesang um. Auf seinem alten Instagram Account generierte er Klicks, in dem er bekannte Hits coverte. Die ersten selbstgeschriebenen Song liessen nicht lange auf sich warten. Nun veröffentlicht er am 24.03. sein neues Album „Alive“. Exklusiv auf Botz3000 werden wir einen unveröffentlichten Song von Noahs neuem Album spielen.

Ausserdem wird das „FürRabeOrakel“ erneut einer unwissenden Person ihren Feierabend voraussagen und in unserer Rubrik „Chotz Doch“ kotzt sich Livio von Botz3000 über Menschen aus, die denken, ihnen gehöre die Welt und rücksichtslos unmögliche Dinge erwarten.

Schalte unbedingt ein von 15h – 17h auf Radio RaBe!