Jay Jules und Reel Beetz mit Trappist-1d

Jay Jules und Reel Beetz waren zu Gast im Radio Rabe in der Rap-Sendung Gschächnütschlimmers. Mit dabei hatten sie ihr gemeinsam produziertes Album Trappist-1d.

In das Genre “Contemporary Acoustic Space Rap“ würde Jay Jules das Album kategorisieren. Wie das Album entstand und warum der Rote Faden sich um einen Exoplaneten dreht, hört ihr in dieser Sendung.