28 MÄRZ 20 UHR *THE DARK SIDE OF THE MOON*

50 Jahre Pink Floyds „The Dark Side of the Moon“, ein Meisterwerk der Rockgeschichte, und ein Tribut mit Songs von genialen Gitarrist, Gründungs Mitglied und Kreativer Kopf vom Londoner, Psychedelic, Progressive Rock Band, Pink Floyd. Merci und Dankschön fürs mit und nach hören online rabe.ch oder Dab+

39 Sendung 28 März 2023 20 Uhr

Gespielte Lieder The Dark Side of the Moon

01 Pink Floyd – Astronomy Domine 1967

02 Pink Floyd – Speak to Me 1973

03 Pink Floyd – Breathe 1973

04 Pink Floyd – On the Run 1973

05 Pink Floyd – Time 1973

06 Pink Floyd – The Great Gig in the SkY 1973

07 Pink Floyd – Money 1973

08 Pink Floyd – Us and Them 1973

09 Pink Floyd – Any Colour You Like 1973

10 Pink Floyd – Brain Damage 1973

11 Pink Floyd – Eclipse 1973

12 Syd Barrett – Octopus 1970

13 Syd Barrett – Love You 1970

14 Syd Barrett – No Good Trying 1970

15 Syd Barrett – Baby Lemonade 1970

16 Coldstar – I won’t follow you CH 202