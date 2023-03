Metamorphosen in der Heiteren Fahne

«Alle Dinge verändern sich, es gibt nichts in der ganzen Welt, das Bestand hat.» Das schrieb der römische Dichter Ovid vor 2000 Jahren in seinem Geschichtsband «Metamorphosen». Dieses Werk wird nun vom inklusiven Theaterensemble Frei_Raum auf die Bühne gebracht. Im Theater spielen Menschen mit und ohne Besonderheiten und tragen die Wandelbarkeit des Daseins auf die Bühne: Io, die in eine Kuh, und dann wieder zurück in einen Menschen verwandelt wird. Menschen, die sich in Bäume oder Tiere verwandeln. Beim Stück «Metamorphosen» geht es bunt und fröhlich zu und her. Das Theaterstück «Metamorphosen» ist ab dem Donnerstag, 30 März in der Heiteren Fahne in Bern zu sehen.