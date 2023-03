Folk und Americana aus CH, live aus dem Studio in Bern. Bei mir im Studio Do Paladini und Beth Wimmer, die am Samstag, 01.04.23 im „s‘ Paradiesli“ in Sigriswil auftreten. Nicht im Studio, aber auch neuer Folk aus Bern von Taradiddle, ihr neues Album auch am Donnerstag, 30.4.23 von 17 bis 18 Uhr auf Radio Rabe!