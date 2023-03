Do Re Mi Fa Politik

Wie Musik patriarchale Strukturen verhandelt.

Musik transportiert Gefühle, erzählt Geschichten und schafft Gemeinschaft. Musik kann als Medium für politische Anliegen dienen, kann aus politischer Motivation enstehen oder politisch aufgefasst werden. Dem «Politischen» in der Musik gehen wir in dieser Subkutan-Sendung nach.

Wie werden Geschlechterrollen in der Musik verhandelt oder verfestigt? Wie kann Sampling als emanzipatorischer Akt gelesen werden? Und wie wird wird Musik für feministische Anliegen auf die Strasse getragen?

Patriarchat und Nationalismus im Glitzerkleid

Turbofolk gilt als der Soundtrack des Zerfalls Jugoslawiens. Wie dieses Musikgenre in seinen Anfängen in den 90er Jahren patriarchale Strukturen festigte und in die damalige Gesellschaft transportierte und wo der Turbofolk in Bezug auf patriarchale Strukturen heute steht, darüber spricht Nataša Mitrović mit dem Literaturwissenschaftler Zlatan Delić. Er hat sich in seiner Masterarbeit ausgiebig mit der Entstehung und der Definierung der Weiblichkeit im Turbofolk beschäftigt.

Literaturtipp zum Thema:

«This Track Contains Politics»

Wie kann das Verwenden von armenischen Keyboardmelodien in elektronischer Musik als als Kritik an traditionellen Gschlechterrollen aufgfasst werden? Hannes Liechti, Musikwissenschaftler, Kurator und Redaktor der Musik-Plattform Norient, erzählt im Live-Interview mit Simone Keller, wie Sampling als emanzipatorischer Akt gelesen werden kann.

Singen und Streiken

Jeden zweiten Dienstag probt der feministische Streikchor Bern für den 14. Juni, den nationalen feministischen Streiktag. Der Chor ist jederzeit offen für alle FLINTAQ, musikalische Vorkenntnisse sind keine nötig. Vier Personen erzählen von der Kraft des gemeinsamen Singens politischer Lieder.

Du willst mitsingen? Melde dich per E-Mail: chor@frauen-streiken.ch oder Telegram-Chat: feministischerstreikchorbern

Apropos:

Gespielte Songs: