Israel protestiert weiter

Aufgeschoben ist eben nicht aufgehoben – Seit Wochen protestieren in Israel hunderttausende Menschen gegen die Justizreform der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Die Regierung will mit der Reform die unabhängige Justiz schwächen.

Am Montag hatte Netanjahu verkündet, die Reformpläne für einige Wochen auszusetzen, um Platz für Dialog zu schaffen. Doch die Proteste dauern an, viele wollen weiterhin auf die Strasse gehen, bis die Reform vollständig gestoppt ist. Sie glauben Netanjahu nicht und meinen, dass seine Ankündigung lediglich dazu diene, die Bevölkerung hinters Licht zu führen, um den Protest zu schwächen.

Theresa vom Radio Corax in Halle war am Montagabend in Tel Aviv unterwegs.





