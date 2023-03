Missbrauch in der Katholischen Kirche

Auf dem Rückweg von einem Ausflug zur Pension Sunneschy im Prättigau erfährt die kleine Monika von ihrer Mutter, dass der Gastwirt in dieser Pension ihr Vater sei.Als Erwachsene wird Monika ihre Halb-Geschwister und deren Mütter kennenlernen. Ihr gemeinsamer Vater ist ein katholischer Priester, der in den 50er Jahren in der Schweizer Provinz mehrere Frauen schwängerte, bis ihm der Bischof das Priesteramt entzieht.

Welch traumatische Folgen seine Handlungen für das Leben von vier Familien haben, ist Thema des neuen Dokumentarfilms Unser Vater von Miklos Gímes. Darin berichten die Mütter von ihrem Missbrauch, die Kinder erzählen über ihre vaterlose Jugend, ihre tapferen Mütter und das fatale Schweigen, das sie nun brechen wollen.

Jeannette Wolf hat den Film gesehen.

„Unser Vater“ läuft ab dem 6. April in Schweizer Kinos.