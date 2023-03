Im Focus: Ralph Alessi – Donnerstag 6. April 2023

DO 6. April 2023, 23:00-24:00

Crisscross 178 – Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Im Focus: Ralph Alessi

Der kalifornische Trompeter Ralph Alessi unterrichtet seit zwei Jahren an der Berner Musikhochschule und nimmt Kontakt auf mit der europäischen Szene. Sowohl als auch: Alessis individueller brillanter Stil absorbiert Einflüsse von Clifford Brown bis zu Don Cherry, und seine Anpassungsfähigkeit und schnelle Auffassung haben ihn zum gesuchten Sideman gemacht. Seit den späten 1990er Jahren war Alessi gleichzeitig auch als Leader aktiv, besonders mit seinem Quartett mit dem kennzeichnenden Namen „This Against That“. Dabei hat er sich auch als fruchtbarer Komponist ausgezeichnet. Aufnahmen von Alessi als Leader und mit Steve Coleman, Uri Caine, Francesca Han und Christoph Grab.

