Performance «Metamorphose»

Die Schauspielerin Zarina Tadjibaeva und die Tänzerin Makhina Dzhuraeva haben sich vor fünf Jahren im Tessin kennengelernt. In Tadschikistan geboren und aufgewachsen, hat ihr künstlerischer Weg sie in die Schweiz geführt. Schon bei ihrer ersten Begegnung wurde ihnen bewusst, wie viele biographische Parallelen sie haben. Deshalb entschlossen sie sich, eine gemeinsame Performance mit dem Titel «Metamorphose» zu erarbeiten. Anfänglich noch als Blick in die Vergangenheit gedacht, wurde schnell klar, dass die eigentliche Verwandlung, die gemeinsame Metamorphose, erst ihren Anfang nahm. «Es war nicht einfach, das Vergangene wieder hervorzuholen, viele Tränen und viel Schmerz waren Teil des Prozesses», meint Tadjibaeva. Aber obwohl das Stück sehr schwere Themen wie familiäre Gewalt und starre Geschlechterrollen verhandle, sei es auch fröhlich, es komme viel Humor darin vor, meint Dzhuraeva.

Zarina Tadjibaeva und Makhina Dzhuraeva haben sich zur Compagnie ReBelle Art zusammengeschlossen.

«Metamorphose» ist im Rahmen der Tour de Lorraine 2023 am Freitag, 28. April 2023, im Tojo Theater der Reitschule zu sehen.