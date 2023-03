Die Sendung vom 26. März 2023 mit Aktuellem der Dachorganisationen LOS und Pink Cross, dem ‘Blickpunkt trans‘, einem Gespräch über das Schulprojekt ‘ABQ’ sowie Antworten von Dr. Gay. Plus in der zweiten Stunde ein ‘my life & my music’ mit Alessandra Widmer.

