Rabe-Info vom 4. April 2023

Gleich mit drei Appellen befassen wir uns im heutigen Info: Appell an Energie Wasser Bern: Der Energieversorgerin der Haupstadtregion ist Anteilseignerin am Gasverbund Mittelland, der das Flüssiggasterminal in Muttenz plant. Nun gibts Kritik vom Klimastreik. Appell an den Kanton: Der öffentliche Verkehr brauche eine Offensive, das fordern die Bernischen ÖV-Organisationen in einem Massnahmenplan. Appell an die Organisator:innen des Bye-Bye Fests: Präsentiert wurde ein rein männgliches Line-Up. Ein Unding, findet Yvonne Meyer von Helvetia Rockt.

Beiträge der Sendung: