Zeitreise-Special Teil 3: Dungeon Synth 2000 – 2010

Im dritten Teil seines Zeitreise-Specials zu Dungeon Synth, präsentiert Luca diverse Interpreten aus einer Dekade, in der das Genre so eigentlich gar nicht existierte. Mittelalter-Musik produziert mit elektronischen Geräten wandelte sich von Nebenprojekten und dem Austauschen von Kassetten zu einem eigenen Musik Genre und Bölz No Eis führt durch diese Zeit, zwischen Anfängen und eigentlichem Genre. Es gibt diverse alte bekannte und auch neue Interpreten, unter anderem: Jim Krikwood, Corvus Neblus, Jääportit, Dargaard, Die Verbrannten Kinder Evas, Summoning, Elffor, Kurotokage, Lord Lovidicus, Sirion, Vinterriket und Mortiis.