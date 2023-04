Heisser „Abrisspunk“ und eine Prise Emo

Deep Dive ist zurück mit Live-Gästen! Heute Donnerstag 20h: Mace Dispute ist die heisseste neue Punkband aus Zürich. In ihrem Sound, den sie als „Abrisspunk“ betitelten, verbinden sie gekonnt Einflüsse aus Punk und Metal, verlassen diese Genres jedoch auch gelegentlich, in spontanen Improvisations-Einlagen. Zum Vorgeschmack hier lang: YouTube

Geliebt & gehasst: Die Emo-Boys von „Hawthorne Heights“. Von einigen Menschen bereits todgesagt, knallen sie immer wieder neues Material raus und haben den Weg in die Deep Dive Stube geschafft. Fokus Stunde 2: Das Album „The Rain Just Follows Me“ (2021) und ein paar Geschichten drumherum: