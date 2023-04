11.4 *20uhr* Echoes Of Erebos Festival@Wien

von Metal, Punk, Goth, Industrial, Gloom, Doom & Rock n Roll, am 11 April 20 Uhr bringt Abbazappa grossartige Bands, vom Echoes Of Erebos Stoner-Doom-Psych Festival, was am 29.April 2023 im MetaStadt Wien stattfindet.

Line-Up: Elephant Tree (London) Earthship (Berlin) Lurch (Wien) Mars Red Sky (Bordeaux)

Minus Green (Wien) Ryte (Wien) Weedpecker (Warschau)

Merci und Dankschön fürs mit und nach hören online rabe.ch oder Dab+

240 Sendung 11 April 2023 Gespielte Lieder 01 The Doors - Waiting For The Sun 1970

02 Minus Green – Primal 2019

03 New Candys – Thrill Or Trip 2015

04 Weedpecker – Embrace 2018

05 Mars Red Sky – Collector 2021

06 Lurch – Croque Madame 2023

07 RYTE – Raging Mammoth 2017

08 Mudhoney – Almost Everything 2023

09 Pink Floyd – Ibiza Bar 1969

10 Threshold – Divinity 2012

11 Threshold – The Hours 2012