Ein Wochenende im Zeichen des Pop

Dieses Wochenende findet zum zweiten Mal das Expop Festival in der Dampfzentrale in Bern statt. Expop – das klingt doch nach Exfreund, nach Expartnerperson, nach viel Drama; hat die Dampfzentrale etwa mit dem Pop Schluss gemacht? Mitnichten, erläutert Anneli Binder, Co-Kuratorin des Expop Festivals. Hinter der Vorsilbe „ex“ stehe keine Trennung, sondern eine Erweiterung. Ex-Pop steht für Extending, expanding, experiencing and experimenting within pop: Also den Pop zu erweitern, damit zu experimentieren und so erlebbar zu machen, erklärt Roger Ziegler, neben Anneli Binder und Dominika Jarotta der dritte Kurator des Festivals.