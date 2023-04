Wie hängen Kohle, Klima, Krieg zusammen?

Im Rahmen des diesjährigen Tour de Lorraine findet übernächsten Samstag ein Workshop statt, der sich laut Titel mit Kohle, Klima und Krieg beschäftigt. Teilnehmende erarbeiten, inwiefern die drei Themenkomplexe zusammenhängen: Welche Verantwortung hat der Schweizer Rohstoffhandel in der Klimakrise? Und was bedeutet die Finanzierung des russischen Kriegs in der Ukraine über Exporte fossiler Brennstoffe für die Schweiz?

Co-moderiert wird der Workshop von Jonas Kampus, welcher beim Klimastreik aktiv ist und früher bei der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee GSoA gearbeitet hat.